Deprem endişesi vatandaşları parklara yöneltti
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Deprem endişesi vatandaşları parklara yöneltti

30.10.2020 20:54 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:57

Deprem sonrası evlerine gitmeyen vatandaşların parkta beklemesi AYDIN - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedildi.

Deprem sonrası evlerine gitmeyen vatandaşların parkta beklemesi AYDIN - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedildi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar parklara gittiler.

Deprem endişesi vatandaşları parklara yöneltti
Deprem endişesi vatandaşları parklara yöneltti
Deprem endişesi vatandaşları parklara yöneltti
Deprem endişesi vatandaşları parklara yöneltti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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