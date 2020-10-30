Deprem endişesi vatandaşları parklara yöneltti
30.10.2020 20:54 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:57
Deprem sonrası evlerine gitmeyen vatandaşların parkta beklemesi AYDIN - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedildi.
Deprem sonrası evlerine gitmeyen vatandaşların parkta beklemesi AYDIN - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedildi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar parklara gittiler.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun