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Deprem Doğu Ekspresi Treni seferini de aksattı

AA / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel

Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde dağdan kopan kaya parçalarının demir yolu hattına düşmesi nedeniyle Doğu Ekspresi Treni seferinde aksama yaşandı.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde dağdan kopan kaya parçalarının demir yolu hattına düşmesi nedeniyle Doğu Ekspresi Treni seferinde aksama yaşandı.

Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi treni Erzurum'da mola verdiği sırada deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü olan tren güzergahındaki Köprüköy ilçesinde, sarsıntının etkisiyle dağdan düşen kaya parçaları demir yolunu ulaşıma kapattı.

Ekiplerce demir yolundaki taşların temizlenmesinin ardından Doğu Ekspresi Treni Erzurum'dan hareket ederek seferine devam etti.

Deprem Doğu Ekspresi Treni seferini de aksattı

Deprem Doğu Ekspresi Treni seferini de aksattı

Deprem Doğu Ekspresi Treni seferini de aksattı

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AA / İsmail Kaplan - Son Dakika Haberleri

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