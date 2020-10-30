Deprem çantasında neler bulunur? Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasında neler olmalı?
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Deprem çantasında neler bulunur? Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasında neler olmalı?

30.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:31
Deprem çantasında neler bulunur? Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantası acil durumlarda oması gereken elzem bir ihtiyaç. Peki, Deprem çantasında neler bulunur? Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantası deprem anında oldukça kurtarıcı olabilir. Peki, Deprem çantasında neler bulunur? Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasında neler olmalı?

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer malzemeler

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

DEPREM ANINDA NE YAPMALI

Deprem aniden geliştiği için; deprem anında güvenli bir yere geçerek dizinizin üstüne çökmek ve depremin bitmesini beklemekten başka çareniz yok. Deprem anında panik yapmak, koşmak yerine emin adımlarla ne yapacağınızı bilmek yararınıza olacaktır. Deprem sırasında;

Nefes alış verişlerinizi düzenleyerek sakinleşmeye çalışın

Sarsıntı bitene kadar bulunduğunuz yerden ayrılmayın

Balkona çıkmayın, merdivenlere koşmayın

Balkon ya da pencereden atlamayın

Depremin bitince asansör yerine merdivenleri kullanın

Eğer dış mekandaysanız açık bir alana doğru gidin, düşebilecek nesnelere karşı kendinizi koruyun.

Deprem sırasında mutlaka başınızı ve ensenizi koruyun

Türkiye yakın zamanda Çanakkale ve İzmir depremlerini yaşadı ve bu depremler bir kez daha deprem gerçeğinin fark edilmesine neden oldu. Türkiye'nin 1999 Gölcük Depremi gibi yaşadığı şiddetli depremler, deprem bilincinin de giderek yaygınlaşmasını sağladı. Deprem karşısında atılacak ilk adım depremlerin nasıl meydana geldiğini öğrenerek, riskleri hakkında bilgi edinmek ve depremden korunma yollarını iyi öğrenmek. Depremle yaşamayı öğrenerek, zarar olasılıklarını ortadan kaldırabilirsiniz.

Evinizi depremde oluşacak hasarlara karşı teminat altında almak için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmalısınız.

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