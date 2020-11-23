Deprem çantasında hayat kurtaran besinler
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Deprem çantasında hayat kurtaran besinler

23.11.2020 08:49 | Son Güncelleme: 23.11.2020 08:53
Deprem çantasında hayat kurtaran besinler

DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, depreme hazırlıklı olmanın önemine değinerek, deprem çantasında bulunması gereken besinleri anlattı.

DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, depreme hazırlıklı olmanın önemine değinerek, deprem çantasında bulunması gereken besinleri anlattı. Zünbülcan, "Deprem çantasında öncelikle küçük parçalardan oluşan enerjisi, karbonhidratı, vitamin ve mineral içeriği yüksek besinlere yer vermemiz gerekiyor" dedi.

İzmir'de yıkıma neden olan deprem sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle evi ağır hasar gören vatandaşlar evlerine giremedi. Deprem sonrası ilk 72 saat yardım ekipleri ulaşana kadar ihtiyaçları karşılayacak deprem çantasının önemi bir kez daha fark edildi. Deprem gibi doğal afetler öncesinde hazırlanan deprem çantasının hayat kurtarıcı olabileceğini söyleyen uzmanlar, bu tür durumlarda çantada bulunan besinlerin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların karşılanabilmesine yönelik hazırlanan bu çantada bulunan yiyeceklerin önemine değinen Diyetisyen Deniz Zünbülcan, "Deprem çantasında enerjisi ve proteini yüksek besinlere yer vermek önemli. Bu nedenle normalde beslenmemizde yer vermeyeceğimiz besinlere de toleranslı olabiliyoruz. Paketli ürünlerde içerik kısmı incelenerek protein miktarı daha yüksek olan ürünler kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

'KENDİSİ KÜÇÜK ENERJİSİ BÜYÜK ATIŞTIRMALIKLAR'Deprem çantasında yer almasını önerdiği besinler hakkında bilgi veren Diyetisyen Zünbülcan, "Su olmazsa olmaz, yaşamsal faaliyetlerin devamı noktasında önemli bir sıvı olduğu için mutlaka çantada suyun olması gerekiyor. Yağlı tohumlar lif ve bitkisel protein açısından yüksek enerji verdiği için fındık, badem ve ceviz gibi çiğ kuruyemişler mutlaka çantada bulunmalı. Karbonhidrat içeriği açısından zengin kuru meyveler enerji verme kabiliyetinden dolayı çantada bulundurulması gerekiyor. Kendisi küçük, enerjisi büyük atıştırmalıklardır. Normalde çok fazla önermesek de paketli gıdalar kişilerin yardımına koşabilir. Enerji içeriği yüksek çikolata barlar, paketli ürünler, krakerler ve bisküviler de çantada bulunabilir. Dayanıklılığı kuvvetli besinlerin çantada bulunmasını istiyoruz. Özellikle konserve ürünler çantada bulunabilecek besin kaynaklarındadır" dedi.

'KURUTULMUŞ MEYVELER VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ZENGİN'

Hem karbonhidrat içeriği yüksek hem de sağlıklı ürünlerin de deprem çantasında bulundurulabileceğini ifade eden Zünbülcan, "Atıştırmalık olarak leblebi de yine iyi bir karbonhidrat kaynağı olarak deprem çantasında bulundurulabilir. Kuru incir, kuru üzüm gibi kurutulmuş meyvelerinin hepsinde farklı vitamin ve mineraller olduğu için çeşitlilik çok önemli. Meyve suları enerji vermesi açısından çantada bulundurulabilir. Beslenme alışkanlığı olarak meyve sularına normalde çok yer vermesek de deprem çantasında bulundurulabilir. Bu çanta ile sadece kendimizi değil, yanında afet anında olabilecek kişileri de düşünerek biraz fazla miktarda kurutulmuş meyve hazırlanabilir. Kişilerin sürekli kullandığı ilaçlar var ise mutlaka bu ilaçların yedeklerini çantalarında bulundurmaları oldukça önemli. Kendilerine enerji verebilecek karbonhidrat içeriği yüksek hem de sağlıklı ürünler bulundurabilirler. Tahin pekmez, fındık ezmesi, fıstık ezmesi gibi ürünleri de çantalarında bulunması önemli" diye konuştu.


Deprem çantasında hayat kurtaran besinler
Deprem çantasında hayat kurtaran besinler
Deprem çantasında hayat kurtaran besinler
Deprem çantasında hayat kurtaran besinler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ

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