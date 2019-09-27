27.09.2019 12:32

Deprem sonrasında acil yardım ekipleri gelene kadar acil ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılamanız gerekecek. Bunun için deprem çantası hazırlamalı ve acil durumlar için hazırlıklı olmalısınız. Afet ve acil durum çantası nasıl hazırlanmalı ve deprem çantasında bulunması gereken malzemeler konusunda bilinçli olarak deprem sonrasında 72 saate kadar kendinizi koruyabilirsiniz.

AFET VE ACİL DURUM ÇANTASININ İÇERİSİNDE NELER OLMALI?

1.GIDA

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.)

2.ÖNEMLİ BELGE FOTOKOPİLERİ

• Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

• Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

• Zorunlu Deprem Poliçesi

• Diplomalar

• Pasaport, banka cüzdanı vb.

• Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

3.GİYECEKLER

• İç çamaşırı

• Çorap

• Yağmurluk

• İklime uygun giysiler

4.SU

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

5.HİJYEN MALZEMELER

• Sabun ve Dezenfektanlar

• Diş fırçası ve macunu

• Islak mendil

• Tuvalet kâğıdı

• Hijyenik ped

6.DİĞER MALZEMELER

• İlk yardım çantası

• Uyku tulumu veya battaniye

• Çakı, düdük, küçük makas

• Kâğıt, kalem

• Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)