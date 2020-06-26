Deprem Bozüyük'te de hissedildi Manisa'nın Saruhan ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen deprem Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de hissedildi.

Manisa'nın Saruhan ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen deprem Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de hissedildi. Ev ve işyerlerinde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem Bursa ve İstanbul başta olmak üzere Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de hissedildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA