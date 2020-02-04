Deprem bölgesine konteyner sevkiyatı

04.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:22

Elazığ'a depreminde vatandaşların barınması için gönderilen 110 adet konteyner yüklü 56 tır, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evsiz kalan vatandaşların barınması için AFAD'ın ve diğer yardım kuruluşlarının çalışmaları sürüyor.

Hatay Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilen 110 adet konteyner yüklü 56 tır, Gaziantep'in İslahiye ilçesini geçerek Elazığ'a doğru hareket etti.

Kaynak: AA