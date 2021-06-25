Son dakika: Deprem bölgesine giden UMKE kazaya müdahale etti: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Deprem bölgesine giden UMKE kazaya müdahale etti: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Deprem bölgesine giden UMKE kazaya müdahale etti: 6 yaralı Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'ın Karakoçan ilçesine çıkan UMKE ekipleri, yolda karşılaştığı trafik kazasına müdahale etti.

Deprem bölgesine giden UMKE kazaya müdahale etti: 6 yaralı

ELAZIĞ - Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'ın Karakoçan ilçesine çıkan UMKE ekipleri, yolda karşılaştığı trafik kazasına müdahale etti. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BV 371 plakalı otomobil ile 03 HP 358 plakalı araç çarpıştı. O esnada Bingöl depreminden dolayı tedbir amaçlı Elazığ'ın Karakoçan ilçesine seyir halinde olan Ulusal Medical Kurtarma Ekipleri (UMKE), kazaya rast geldi. UMKE, yaralılara ilk müdahaleleri yaparak durumu sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

İlk müdahaleyi yapan UMKE ekipleri ise depremden etkilenen Karakoçan ilçesine devam etti.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Son dakika: Deprem bölgesine giden UMKE kazaya müdahale etti: 6 yaralı
Son dakika: Deprem bölgesine giden UMKE kazaya müdahale etti: 6 yaralı
Son dakika: Deprem bölgesine giden UMKE kazaya müdahale etti: 6 yaralı
Son dakika: Deprem bölgesine giden UMKE kazaya müdahale etti: 6 yaralı
Son dakika: Deprem bölgesine giden UMKE kazaya müdahale etti: 6 yaralı
Son dakika: Deprem bölgesine giden UMKE kazaya müdahale etti: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 12 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 12 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Çocukları istismar ettiği öne sürülen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
Çocukları istismar ettiği öne sürülen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Brad Pitt Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Deprem bölgesine giden UMKE kazaya müdahale etti: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021. #1.16#

title