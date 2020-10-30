Deprem bölgesine Bolu'dan destek
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Deprem bölgesine Bolu'dan destek

30.10.2020 18:04 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:08
Deprem bölgesine Bolu'dan destek

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde görev yapmak üzere Bolu'dan sağlık ve hasar tespit ekipleri bölgeye gönderildi.

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde görev yapmak üzere Bolu'dan sağlık ve hasar tespit ekipleri bölgeye gönderildi.

İzmir'de yaşanan deprem 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bolu'dan deprem bölgesine sağlık ve hasar tespit ekipleri gönderildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, ilimizden 1 ambulans, 3 personel 16.00 itibariyle İzmir'e gönderilmiştir. 3 hasar tespit ekibi, 9 personel ile 1 iş makinası bölgeye hareket etmek üzeredir.112, AFAD, UMKE ve JAK ekiplerimiz de hazır beklemektedir" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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