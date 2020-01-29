: Deprem bölgesine 4 yardım tırı gönderildi

29.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:35

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 4 tır, Edirne'den yola çıktı.

Edirne AFAD öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında 46 ton pirinç, 27 ton gıda malzemesi, 2 bin 400 ton sıvı yağ, battaniye, ısıtıcı ve giyecekler, Mimar Sinan Spor Salonu'nda toplandı.

Bu arada minik yürekler de depremzedeleri unutmadı. Bir oyuncağın üzerindeki "Bu da benden sana küçük bir hediye. Ona iyi bak olur mu? Ayşe." yazılı not yürekleri bir kez daha ısıttı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, spor salonundaki görevlilerin çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ depreminin milleti derin bir acıya sevk ettiğini söyledi.

Depremlere karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak gerektiğini belirten Canalp, "Deprem meydana geldikten sonra da bu tedbirleri hızlı ve seri şekilde uygulamaya koymak büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Bu son depremde de devletimiz, bütün kurumlarıyla çok hızlı ve seri şekilde deprem bölgesine hareket etmiş ve gerekli her türlü tedbiri de almıştır. Devlet kurumlarımızın almış olduğu bu tedbirlere, milletimiz de çok hızlı bir şekilde duyarlılık göstermiş ve memleketimizin her bir tarafında yardım kampanyaları düzenlenmiştir." dedi.

Canalp, Edirnelilerin de yoğun şekilde yardımda bulunma taleplerini iletmesi üzerine Valilik koordinesinde kampanya başlatıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Düzenlemiş olduğumuz bu yardım kampanyası sonrasında bugün burada 4 tırımızı inşallah Malatya ve Elazığ'a göndereceğiz. Daha öncesinden 2 tır dolusu yardım malzemesi de yola çıkmıştı. Yine 1 tır dolusu yardım malzemesi de kolilenmek üzere hazır bekletilmektedir. Daha sonra yola çıkartılacaktır. Yine 2 tır dolusu gıda maddesi de Elazığ ve Malatya'daki AFAD depolarının boşalmasına paralel olarak yine Edirne'den yola çıkartılacaktır. Toplamda 9 tır dolusu yardımı Edirne'den Elazığ'a ve Malatya'ya ulaştırmış olacağız."

Elazığ'la Edirne arasındaki mesafenin 1500 kilometre olduğunu hatırlatan Canalp, "Ancak Elazığ ve Malatyalıların gönülleriyle Edirnelilerin gönülleri arasında kilometre mesafesi sıfırdır, hiçbir mesafe yoktur. Toplanmış olan bu 9 tır dolusu yardım da esas itibariyle bunu göstermektedir. Ben bu kadirşinaslığı göstermiş olan Edirne'mizin bütün kamu ve kurumlarına, tüm görevli arkadaşlarımıza, tüm siyasi partilerine ve onların temsilcilerine, bütün üyelerine, esnaf odalarına, ticaret odalarına, ticaret borsasına, derneklerine, vakıflarına, spor kulüplerine ve bütün Edirnelilere buradan içtenlikle teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Canalp, "Bütün Elazığ ve Malatyalıların bilmesini istiyorum ki bütün Edirneliler sizlerle beraberdir ve acınıza ortaktır." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, il müdürleri ve vatandaşların katılımıyla tırlar Elazığ'a uğurlandı.

Kaynak: AA

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