Deprem bölgesindeki çalışmalar sürüyor(2)

26.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:13

BAKAN YARDIMCILARI DEPREM BÖLGESİNDE

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte depremde can kaybının ve yıkımın olduğu Başkale İlçesi'nin Özpınar Mahallesi'ne geldi.

Çadırların kurulduğu bölgede depremzedeleri ziyaret eden Bakan yardımcıları, depremde hayatını kaybedenler için kurulan taziye çadırında acılı ailelere başsağlığı diledi. Burada açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, yaraları sarmak, acıları en aza indirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Acılar sarılıncaya kadar devletin her türlü imkanının vatandaşın hizmetine sunulacağını belirten Mehmet Ersoy, "Şundan emin olun. Ülkemizin neresinde olursa olsun, bu aziz topraklarda başımıza nerede bir felaket gelirse gelsin, o saat itibarıyla devletimizin bütün unsurları milletimizin emrindedir. Yaraları sarmak, acıları en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız. Hayatın bir an önce normale dönmesi için bütün gücümüzle seferber olmak boynumuzun borcudur. Şundan eminiz ki depremin ertesi günü, bu köyümüzde aç ve açıkta hiçbir vatandaşımız kalmamıştır. Soba, battaniye ve yatağa ihtiyacı olan kimse kalmamıştır. Allah devletimize zeval vermesin."Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu ise zararları tek tek tespit etmek için çalışma yaptıklarını söyledi. Aksu, "Zararların hepsini tespit etmek için gayret içerisindeyiz. Detaylı ve ayrıntılı bir şekilde çalışıyoruz. Şu an mevcutta 100'ün üzerinde hayvan çadırını kurduk. 200 çadırımız bölgeye geldi. Bunları fiziki imkanlar ölçüsünde kurup sizlere teslim edeceğiz. Akabinde de desteklerimizi devam ettireceğiz. Hayvanların besin noktasındaki destekler için de sizlerleyiz" diye konuştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise depremden hemen sonra destek amacıyla Erzurum ve Diyarbakır'dan ekiplerin bölgeye gönderildiğini söyledi. Depremin yaşandığı gün arama faaliyetlerinin tamamlandığını belirten Güllüoğlu, "Depremin üzerinden 12 saat geçmeden enkaz altında kimse kalmamıştı. Daha sonra iyileştirme çalışmalarına başladık. Barınma anlamında ilk günden itibaren çadır dağıtımını gerçekleştirdik. Depremin yaşandığı mahallelerde çadırları kurduk. Sıcak çorba, yemek ve kuru gıda dağıttık. Bu çalışmaların tamamını depremin ilk iki gününde yaptık" dedi.

Bölgede hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğunu hatırlatarak, hayvanların barınması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda bölgeye sevk edilen ahır çadırların kurulduğunu söyledi. Yardımların bölgeye gelmeye devam ettiğini belirten Güllüoğlu, "Yardımlar gelmeye devam ediyor. Bölgede don var. Hava sıcaklığı eksi derecelere düşüyor. Bir yandan da dona karşı faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımıza çadır, yatak, battaniye ve soba dağıttık. Hasar tespit raporlarına göre konteyner dağıtacağız. Her deprem sonrası vurguladığımız bir konu var. Depremler değil, bina öldürür diyoruz. O yüzden yapı stokları önemli. Köylerde kerpiç evler, kötü malzeme kullanılmış ve mühendislik almamış evler var. Yine şehirlerde de eski evler var. Depremlerde bizi en çok tedirgin eden, vatandaşlarımızın mal ve can kaybına sebep olan bu etkenlerdir. Burada yaşadığımız en büyük zorluk eski yapılar" diye konuştu.

Kaynak: DHA