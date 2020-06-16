Deprem bölgesinde yaşam... Deprem zedelerin korkuları sürüyor
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Deprem bölgesinde yaşam... Deprem zedelerin korkuları sürüyor

Deprem bölgesinde yaşam... Deprem zedelerin korkuları sürüyor Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden evleri hasar görenler kurulan çadırlara geçerek, hayatlarını sürdürmeye başladı.

16.06.2020 23:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:19

Deprem bölgesinde yaşam... Deprem zedelerin korkuları sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden evleri hasar görenler kurulan çadırlara geçerek, hayatlarını sürdürmeye başladı. Artçı depremlerin sürdüğü kentte, depremin en çok hasar verdiği Elmalı köyünde, korona virüs önlemleri kapsamında depremzedeler hayatlarına devam ediyor.

Önceki gün saat 17: 24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 1 korucu şehit olurken 33 kişi hastaneye başvurdu ve bunlardan 27'si taburcu edildi. Depremde en çok hasarı ise Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü aldı. Köyde evleri hasar gören ve yıkılan vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalmaya başladı. Dün yine 5,6 şiddetinde olmak üzere 193 artçının yaşandığı bölgede, vatandaşların tedirginliği ise halen sürüyor. Köyde Kızılay tarafından sıcak yemek ihtiyacını karşılanırken, bazı depremzedeler ise çadırlarının önüne kurdukları kuzineli sobalarda yemeklerini yapıyor. Bulaşıklar yine köy çeşmesinde kadınlar tarafından yıkanıyor, depremden en çok etkilenen çocuklar ise çadırların arasında oyunlar oynayarak vakit geçiriyor. Öteyandan korona virüsle mücadele kapsamında Kızılay tarafından depremzedelere maske dağıtımı yapılıyor.

Depremden dolayı çadırda kaldıklarını belirten vatandaşlardan Ali Kasar, "Artçılar oluyor. Devletimiz yardım ediyor. Çok büyük bir korkumuz var. Çadırda kalsak bile uyuyamıyoruz. O hep aklımızda var" dedi.

Depremde çok korktuğunu dile getiren 10 yaşındaki Ronas Adıbelli ise "Akşam dışarıdaydık ve gece çadırda yattık. Çok korkmuştum. Akşam babama dedim ki, çok deprem olursa lütfen çadırdan çıkalım dedim. Çadırda olsam bile korkuyorum" diye konuştu.

Her tarafın yıkık olduğunu aktaran Güllü Andağ ise, " Sabah bir daha salladı ve korktuk. Hayat burada zor ve çabalıyoruz. Yiyeceğimiz ve eşyamız yıkık altında kaldık. Sallanınca yataktan fırladık. Bayağı bir korktuk. Bulaşıklarımızı çeşmede yıkıyoruz. Bulaşık deterjanı yoktu devletimiz verdi. Maske de dağıttılar. Yemek veriyorlar. Onlarla geçiniyoruz. Çünkü her şey evde kaldı"ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde yaşam... Deprem zedelerin korkuları sürüyor

Kaynak: İHA

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