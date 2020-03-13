Deprem bölgesinde yağış ve soğuk uyarısı Elazığ ve Malatya deprem bölgesi ile birlikte Adıyaman'ın yağışlı havanın yanı sıra, soğuk havanın da etkisine gideceği bildirildi.

Elazığ ve Malatya deprem bölgesi ile birlikte Adıyaman'ın yağışlı havanın yanı sıra, soğuk havanın da etkisine gideceği bildirildi.



Meteoroloji Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bölgemizde etkili olan yağışlı sistemin, yarın (14 Mart Cumartesi günü) öğle saatlerine kadar yer yer Adıyaman, Malatya, Elazığ illerinde etkili yağışlara neden olduktan sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Ancak, bölgemiz 15 Mart Pazar günü akşam saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelen mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların Salı günü karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenilen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte hissedilir derecede 6-12 C azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.



Doğulu yönlerden orta kuvvette esen Rüzgarların, Pazartesi gününden itibaren kuzey-kuzey batılı yönlerden orta zamanla kuvvetlice esmesinin beklendiği belirtilerek, "Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması ile birlikte normallerinin altına düşmesi beklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA