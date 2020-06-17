Deprem bölgesinde hasar tespiti sürüyor, yaralar sarılıyor BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde pazar günü meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralar sarılırken, yıkılan ya da ağır hasar gören yapılardan 236'sında hasar tespiti tamamlandı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde pazar günü meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralar sarılırken, yıkılan ya da ağır hasar gören yapılardan 236'sında hasar tespiti tamamlandı. Bingöl Adaklı, Karlıova ve Yedisu ile Erzurum Çat'ta yaşanan artçı sarsıntılar ise devam ediyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde pazar günü saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, en fazla Karlıova Kaynarpınar ile Yedisu'ya bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasara yol açtı. Kaynarpınar köyünde bulunan güvenlik kulesinin nöbet tutulan bölümünün yıkılmasıyla güvenlik korucusu Cengiz Pullu (45) şehit oldu. Depremde, aralarında 1 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 35 kişi yaralandı. Yaralılardan 33'ü tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilirken, 2'sinin tedavisi sürüyor.

Depremden 1 gün sonra, pazartesi saat 09.51'de 5.6 büyüklüğündeki depremle ikinci kez panik yaşanan bölgede, çeşitli büyüklüklerde 290'dan fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgedeki artçılar devam ediyor.HASAR TESPİTİ SÜRÜYORDeprem sonrası 8 mobil baz istasyonunun kurulduğu bölgede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilen personel, hasar tespit çalışması yürütüyor. Ekipler, depremle sarsılan köy ve mahallelerde yıkılan ve ağır hasar gören yapıları tespit ederken, telef olan hayvanlarla ilgili bilgi topluyor. Ekipler, şu ana kadar Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri ile Erzurum'un Çat ilçesinde yıkılan yapılardan 22'sinde, ağır hasar görenlerden de 214'ünde hasar tespitini tamamladı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.YARALAR SARILIYOR

AFAD Başkanlığı'nca acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği'ne 500 bin lira ödenek sağlanırken, deprem bölgesine mobil koordinasyon TIR'ı gönderildi. Bingöl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda aralarında AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin bulunduğu 1001 kişilik personel, 148 araçla depremin etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Psikodestek çalışmalarının da yürütüldüğü bölgeye, Kızılay tarafından sıcak yemek ve gıda desteği sağlanıyor. AFAD tarafından da Bingöl, Erzurum ve Erzincan'da toplam 6 bin 168 çadır kuruldu, barınma malzemeleri dağıtıldı. Depremden etkilenen köylere ayrıca konteyner tuvalet ve banyolar yerleştirilerek, kullanıma açıldı.

Kaynak: DHA