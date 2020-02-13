Deprem bölgesi için kuvvetli kar uyarısı
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Deprem bölgesi için kuvvetli kar uyarısı

Elazığ ve Malatya çevresinde bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

13.02.2020 05:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 05:48
Deprem bölgesi için kuvvetli kar uyarısı

ve çevresinde bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgesindeki kar yağışının akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Bölgede meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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