Deprem bölgesi Elazığ'da yaşlı ve hastalar için ekipler görevde
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İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Deprem, Elazığ

Deprem bölgesi Elazığ'da yaşlı ve hastalar için ekipler görevde

Deprem bölgesi Elazığ'da yaşlı ve hastalar için ekipler görevde Türkiye genelinde olduğu gibi deprem bölgesi Elazığ'da da korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar için sağlık ve polisler başta olmak üzere Vefa Sosyal Destek ekipleri...

22.03.2020 20:31 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:33
Deprem bölgesi Elazığ'da yaşlı ve hastalar için ekipler görevde

Deprem bölgesi Elazığ'da yaşlı ve hastalar için ekipler görevde

ELAZIĞ - Türkiye genelinde olduğu gibi deprem bölgesi Elazığ'da da korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar için sağlık ve polisler başta olmak üzere Vefa Sosyal Destek ekipleri aralıksız mesai yapıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Yönelik Sokağa Çıkma Yasağı" genelgesi doğrultusunda 24 Ocak'ta 6.8'lik depremin yaşandığı Elazığ'da valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek ekibi kuruldu.Kentte sabah erken saatlerden itibaren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il merkezi ve ilçelerde ekiplerle sokak sokak gezip anonsla uyarıda bulundu.Merkez ve ilçelerde sokağa çıkan 65 yaş üstü yaklaşık 30 kişi ekipler tarafından uyarılarak evlerine bırakıldı.Ekipler ayrıca 155 ihbar hattına gelen talep doğrultusunda yaşlı ve hastalar için alış verişte yapıp evine bıraktı.

Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek grubu ise AFAD desteğiyle evde ve konteynerlerde kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara erzak ulaştırdı.Sağlık ekipleri ise rahatsızlığı bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret edip kontrolden geçirip destek oldu.

Öte yandan belde ve köylerde de jandarma ekiplerinin aynı şekilde çalışmalara katıldığı belirtildi.

Deprem bölgesi Elazığ'da yaşlı ve hastalar için ekipler görevde

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Deprem bölgesi Elazığ'da yaşlı ve hastalar için ekipler görevde

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