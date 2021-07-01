Deprem Bilimci Ercan'dan Başkan Çerçioğlu'na Ziyaret

Dünyaca ünlü Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nu makaminda ziyaret etti.

Dünyaca ünlü Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nu makaminda ziyaret etti. Aydin'in depremselligi, alinan ve alinacak tedbirler konusunda da karsilikli görüs alisverisinde bulunulan ziyarette Prof. Dr. Ercan, Baskan Çerçioglu'na kitaplarini armagan etti.

Degerli bir bilim insanini agirlamaktan dolayi mutluluk duyduklarini ifade eden Baskan Çerçioglu, Ercan'i depreme karsi duyarlilik çalismalarindan dolayi tesekkür etti. Kendisi de Nazillili olan Ercan ise Baskan Çerçioglu'nun yürüttügü basarili çalismalardan dolayi tebrik etti.

Kaynak: Habermetre