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Deprem Bilecik'te de hissedildi

Deprem Bilecik'te de hissedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem, Bilecik'te de hissedildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem, Bilecik'te de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 14.13'de Bursa'nın Yenişehir ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Afşar köyünde yerin 7,4 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bilecik'te de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - BİLECİK

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Yenişehir, Bilecik, Deprem, Bursa, Yerel, Haber

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