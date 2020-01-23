Deprem Balıkesir'de kameralara böyle yansıdı
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Deprem Balıkesir'de kameralara böyle yansıdı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Balıkesir'de de paniğe neden oldu.

23.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:46
Deprem Balıkesir'de kameralara böyle yansıdı

'nın ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen 'de de paniğe neden oldu. Deprem anı, güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşların panik anları da saniye saniye görüntülendi.

Akhisar'da meydana gelen deprem Balıkesir'de de kameralara yansıdı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem anında sokaklar görüntülenirken, Savaştepe ilçesinde bir kahvehanede vatandaşların kendini dışarıya attığı saniyeler kameraya yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Deprem Balıkesir'de kameralara böyle yansıdı
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