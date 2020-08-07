Deprem Bahçesaray'da hissedildi
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Deprem Bahçesaray'da hissedildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi.

Deprem Bahçesaray'da hissedildi
07.08.2020 22:57 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:01

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.20'de merkez üssü Hizan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar kendini sokağa attı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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