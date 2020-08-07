Deprem Bahçesaray'da hissedildi Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.20'de merkez üssü Hizan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar kendini sokağa attı. - BİTLİS

Kaynak: İHA