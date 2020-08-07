Deprem Bahçesaray'da hissedildi
Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi.
07.08.2020 22:54 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:18
Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.20'de merkez üssü Hizan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar kendini sokağa attı. - BİTLİS
Kaynak: İHA