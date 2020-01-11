Deprem anında yaşanan panik market kamarasında
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Deprem anında yaşanan panik market kamarasında

İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremde vatandaşların yaşadığı panik market kamerasına yansıdı.

11.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:11
Deprem anında yaşanan panik market kamarasında

'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremde vatandaşların yaşadığı panik market kamerasına yansıdı.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem anında vatandaşların yaşadığı panik, market kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem anında markette olan vatandaşların panik içinde dışarıya koştukları görülüyor.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA

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: Deprem anında yaşanan panik market kamarasında
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