Deprem anında yaşanan panik market kamarasında
İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremde vatandaşların yaşadığı panik market kamerasına yansıdı.
İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremde vatandaşların yaşadığı panik market kamerasına yansıdı.
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem anında vatandaşların yaşadığı panik, market kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem anında markette olan vatandaşların panik içinde dışarıya koştukları görülüyor.
(Murat Delice/İHA)