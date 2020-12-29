Elazığ depremi Diyarbakır'da da hissedildi, yaşanan paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Elazığ depremi Diyarbakır'da da hissedildi, yaşanan paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı Elazığ'da önceki gün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'da da hissedildi.

Elazığ depremi Diyarbakır'da da hissedildi, yaşanan paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı

DİYARBAKIR - Elazığ'da önceki gün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'da da hissedildi. Diyarbakır'da bir lokantada ve ara sokakta bulunan vatandaşların deprem anındaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da önceki gün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'da korku ve paniğe neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında paniğe kapılan vatandaşların hızla iş yeri ve sokak arasını terk ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK