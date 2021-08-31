Deprem anında vatandaşlar kendini sokağa attı
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Deprem anında vatandaşlar kendini sokağa attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Deprem anında vatandaşlar kendini sokağa attı Altıntaş'taki deprem Afyonkarahisar'da şiddetli bir şekilde hissedildi.

Deprem anında vatandaşlar kendini sokağa attı

Altıntaş'taki deprem Afyonkarahisar'da şiddetli bir şekilde hissedildi.

AFYONKARAHİSAR - Kütahya'da meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem Afyonkarahisar'da paniğe neden oldu, halk sokağa döküldü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem Afyonkarahisar'da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem anında binalar sallanırken vatandaşlar kendisini dışarı attı. Bazı vatandaşlar deprem namazda yakalanırken, bazıları ise bankada işlem yaptırdığı sırada depreme yakalanarak kendini dışarı attı.

Öte yandan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde herhangi bir yıkım yada olumsuz ihbar olmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Deprem anında vatandaşlar kendini sokağa attı
Deprem anında vatandaşlar kendini sokağa attı
Deprem anında vatandaşlar kendini sokağa attı
Deprem anında vatandaşlar kendini sokağa attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat

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