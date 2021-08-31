Deprem anında vatandaşlar kendini sokağa attı

Deprem anında vatandaşlar kendini sokağa attı Altıntaş'taki deprem Afyonkarahisar'da şiddetli bir şekilde hissedildi.

Deprem anında vatandaşlar kendini sokağa attı

Altıntaş'taki deprem Afyonkarahisar'da şiddetli bir şekilde hissedildi.

AFYONKARAHİSAR - Kütahya'da meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem Afyonkarahisar'da paniğe neden oldu, halk sokağa döküldü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem Afyonkarahisar'da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem anında binalar sallanırken vatandaşlar kendisini dışarı attı. Bazı vatandaşlar deprem namazda yakalanırken, bazıları ise bankada işlem yaptırdığı sırada depreme yakalanarak kendini dışarı attı.

Öte yandan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde herhangi bir yıkım yada olumsuz ihbar olmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat