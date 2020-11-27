Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Malatya'da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

MALATYA - Malatya'da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AFAD verilerine göre saat 11.27'de Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem anına ait Malatya merkezdeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kent merkezinde bulunan bir iş yerine ait kamera görüntülerinde deprem anı ile birlikte içeride bulunan vatandaşların panikle dışarı çıktıkları görülüyor. Deprem anının yansıdığı bir diğer güvenlik kamera kaydı ise kentte faaliyet gösteren bir spor salonuna ait.

Burada da deprem ile birlikte salonda spor yapan vatandaşların hemen dışarı çıktıkları görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ SAĞLAM