"Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Haberler

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"Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

AA, Sidar Can Eren - Güncel
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Öğrencilerin siren seslerinin çalmasıyla sıra kenarlarına çökmesi Öğrencilerin sınıflardan dışarı tahliye edilmesi Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması Vali Mehmet Ali Özkan'ın konuşması TUNCELİ - Tunceli'de de öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla tüm okullarda deprem...

TUNCELİ (AA) - Öğrencilerin siren seslerinin çalmasıyla sıra kenarlarına çökmesi

Öğrencilerin sınıflardan dışarı tahliye edilmesi

Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması

Vali Mehmet Ali Özkan'ın konuşması TUNCELİ - Tunceli'de de öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı. Atatürk Mahallesi'ndeki Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta AFAD, UMKE, JAK ve 112 Acil Servis ekipleri hazır bulundu. Vali Mehmet Ali Özkan, yaptığı konuşmada, afetlere karşı bilinçli ve dikkatli nesillerin yetişmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Mehmet Ali Özkan, Tunceli, Güncel, Haberler

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