"Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı
AA, Gültekin Yetgin - Güncel
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Sınıflarda mobil uygulama anlatımı Deprem tatbikatı yapılması Vali Enver Ünlü'nün konuşması GİRESUN - Giresun'da "Afet Tatbikat Yılı 2022" çerçevesi ve Deprem Haftası kapsamında "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.
GİRESUN (AA) - Sınıflarda mobil uygulama anlatımı
Deprem tatbikatı yapılması
Vali Enver Ünlü'nün konuşması GİRESUN - Giresun'da "Afet Tatbikat Yılı 2022" çerçevesi ve Deprem Haftası kapsamında "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.