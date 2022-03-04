"Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Haberler

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"Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

AA, Gültekin Yetgin - Güncel
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Sınıflarda mobil uygulama anlatımı Deprem tatbikatı yapılması Vali Enver Ünlü'nün konuşması GİRESUN - Giresun'da "Afet Tatbikat Yılı 2022" çerçevesi ve Deprem Haftası kapsamında "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

GİRESUN (AA) - Sınıflarda mobil uygulama anlatımı

Deprem tatbikatı yapılması

Vali Enver Ünlü'nün konuşması GİRESUN - Giresun'da "Afet Tatbikat Yılı 2022" çerçevesi ve Deprem Haftası kapsamında "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Deprem Haftası, Tatbikat, Giresun, Deprem, Güncel, Haberler

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