"Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

AA, İbrahim Aktaş - Güncel
 - Güncelleme:

Okul binasından çıkan öğrenciler Vali Seddar Yavuz'un okula gelişi Yetkililerden bilgi alması Güvenli alanda toplanan öğrenciler Deprem malzemelerinin sergilenmesi Arama kurtarma ekipleri Vali Seddar Yavuz'un konuşması Arama kurtarma ekipleri KOCAELİ - İzmit ilçesindeki Muammer Dereli...

Okul binasından çıkan öğrenciler

Vali Seddar Yavuz'un okula gelişi

Yetkililerden bilgi alması

Güvenli alanda toplanan öğrenciler

Deprem malzemelerinin sergilenmesi

Arama kurtarma ekipleri

Vali Seddar Yavuz'un konuşması

Arama kurtarma ekipleri KOCAELİ - İzmit ilçesindeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde düzenlenen "Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı"nda siren çalmasının ardından öğrenciler okul bahçesinde toplandı.

Tatbikata katılan Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, "Şu an için Kocaeli'mizde 1460 okul ve 418 bin öğrencimizi tahliye etmiş bulunuyoruz." dedi.

Kocaeli'nin depremde büyük acılar yaşadığına işaret eden Yavuz, bu nedenle deprem gibi doğal afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Daha sonra okul bahçesinde UMKE, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, öğrencilere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title