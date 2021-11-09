Deprem anı kız öğrenci yurdu ve marketin güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA (AA) - Beyşehir'de kız öğrenci yurdunda deprem esnasında binayı terk eden öğrenciler ve yaşadıkları panik anları

Marketlerde deprem anı, raflardan yerlere düşen malzemeler ve çalışanların işyerinden koşarak çıkış anı, manav bölümündeki panik anları KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde de deprem anı yurtta kalan kız öğrencilerin bina dışına çıktıkları anlar ile marketlerde raflardan düşen malzemeler ve panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.