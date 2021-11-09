Deprem anı kız öğrenci yurdu ve marketin güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem anı kız öğrenci yurdu ve marketin güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Haberler | Güncel

Beyşehir'de kız öğrenci yurdunda deprem esnasında binayı terk eden öğrenciler ve yaşadıkları panik anları Marketlerde deprem anı, raflardan yerlere düşen malzemeler ve çalışanların işyerinden koşarak çıkış anı, manav bölümündeki panik anları KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde de deprem anı...

KONYA (AA) - Beyşehir'de kız öğrenci yurdunda deprem esnasında binayı terk eden öğrenciler ve yaşadıkları panik anları

Marketlerde deprem anı, raflardan yerlere düşen malzemeler ve çalışanların işyerinden koşarak çıkış anı, manav bölümündeki panik anları KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde de deprem anı yurtta kalan kız öğrencilerin bina dışına çıktıkları anlar ile marketlerde raflardan düşen malzemeler ve panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anı kız öğrenci yurdu ve marketin güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem anı kız öğrenci yurdu ve marketin güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem anı kız öğrenci yurdu ve marketin güvenlik kamerasına yansıdı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA - Son Dakika Haberleri
İçi yolcu dolu otobüs, başka araca çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı

İçi yolcu dolu otobüs, başka araca çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı

 Konya'da sürüye saldıran kurt, 40 koyunu telef etti

Konya'da sürüye saldıran kurt, 40 koyunu telef etti

 Konya'da depremin ardından 30 artçı meydana geldi

Konya'da depremin ardından 30 artçı meydana geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title