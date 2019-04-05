Deprem Anı Kameraya Yansıdı

Elazığ'da meydana gelen ve bir kaç köyde bazı evlerde hasar oluşturan deprem bir kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde demir parçasının düşmesi ve lambaların sallanmasıyla panikleyenler yer aldı.

Elazığ'a 25 kilometre uzaklıktaki Sivrice ilçesine bağlı Kavaklı köyü merkezli saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu.Deprem sonrası kent genelinde panik yaşanırken, ilçeye bağlı köylerdeki bazı evlerde hasar oluştu.

10 artçı deprem daha meydana geldi

Elazığ'da meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem sonrası 1,5 saat içerisinde 10 artçı sarsıntı yaşandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre artçı 10 depremden ikisi 3.3 ile 3.0 olarak ölçüldü.Diğer artçı sarsıntılar ise 1.1 işe 2.5 arasında kaydedildi.

Depremin Malatya,Diyarbakır, Tunceli,Bingöl, Adıyaman,Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da hissedildiği öğrenildi.

Deprem anı kamerada

Merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede kısa süreli korku dolu anlar kameralara yansıdı. Bazı vatandaşlar deprem anında sakinliğini korurken bazısı da panik içinde kafeyi terk etti.

İlk kez deprem yaşadığını ve çok korktuğunu ifade eden kafe çalışanlarından Ramazan Bülbül,"Deprem anında kasada oturuyordum. Çok büyük bir deprem bekliyordum. Sarsıntılardan öyle gösteriyordu. Bir de müşterilerin telaşı ile korku içerisindeydik. Fakat deprem geçtikten sonra fazla büyük bir şeyin içinde olmadığımızı anladık. Yanımdaki demir korkuluk düştükten sonra ve müşterilerin de sesleri ile daha fazla korktum. Maddi ve manevi bir kaybımız olmasa da ilk deprem korkumuz oldu"diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA