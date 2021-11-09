Deprem anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı
Kafede oturan müşterilerin panikle restorandan dışarı kaçması Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdıSelçuklu ilçesindeki bir kafenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, işletmedeki masaların, depremin etkisiyle sallanması ve panikleyen müşterilerin restorandan...
KONYA (AA) - Kafede oturan müşterilerin panikle restorandan dışarı kaçması
Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı
Selçuklu ilçesindeki bir kafenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, işletmedeki masaların, depremin etkisiyle sallanması ve panikleyen müşterilerin restorandan dışarı kaçması yer alıyor.