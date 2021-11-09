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Deprem anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Haberler | Güncel

Kafede oturan müşterilerin panikle restorandan dışarı kaçması Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdıSelçuklu ilçesindeki bir kafenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, işletmedeki masaların, depremin etkisiyle sallanması ve panikleyen müşterilerin restorandan...

KONYA (AA) - Kafede oturan müşterilerin panikle restorandan dışarı kaçması

Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

Selçuklu ilçesindeki bir kafenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, işletmedeki masaların, depremin etkisiyle sallanması ve panikleyen müşterilerin restorandan dışarı kaçması yer alıyor.

Deprem anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı

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