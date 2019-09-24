Deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı

Deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı

Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Silivri Belediyesi'ne ait "Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu"nda an be an kaydedildi.

24.09.2019 14:36
Deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı
Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Silivri Belediyesi'ne ait "Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu"nda an be an kaydedildi. Deprem dalgaları sisteme kırmızı olarak yansıdı.  Deprem anında kaydın bilgisayar ekranını tamamen kapladığı görüldü. 

Görüntü Dökümü:
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İstasyondan görüntüler
Depremin kaydı
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Kaynak: DHA
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