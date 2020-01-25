Deprem anı güvenlik kamerasında
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Deprem anı güvenlik kamerasında

Deprem anı güvenlik kamerasındaELAZIĞ'da, dün 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anı bir zücaciye dükkanındaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

25.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:59
Deprem anı güvenlik kamerasında

anı güvenlik kamerasında

'da, dün 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anı bir zücaciye dükkanındaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan saat 20.55'te Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem anının görüntüleri ortaya çıktı. kent merkezindeki bir zücaciye dükkanında deprem anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde dükkandaki malzemelerihn depremin etkisiyle sarsıldıkları kaydedildi.

Kaynak: DHA

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: Deprem anı güvenlik kamerasında
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