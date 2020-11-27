Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
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Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

27.11.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:13

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'da depreme canlı yayında yakalandı Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde de korkuya neden oldu.

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'da depreme canlı yayında yakalandı

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde de korkuya neden oldu. Birçok güvenlik kameralarına deprem anı yansırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'da sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada depreme yakalandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya ve çevre illerden hissedilirken, Malatya kent merkezi de depremi şiddetli yaşadı. Birçok işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan panik anında, vatandaşlar deprem ile birlikte kendilerini dışarı attılar.

Yaşanan korku kameralara yansırken, vatandaşlar çok korktuklarını ve kendilerini can havliyle dışarı attıklarını söylediler.

Bu arada Doğanşehir ilçesinde CHP İlçe teşkilatında partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'da sosyal medya hesabından canlı yayın sırasında depreme yakalandı. Ağbaba, "Depreme Pütürge'ye 150 km uzaklıkta Doğanşehir ilçesinde yakalandık. Tüm hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diyerek deprem anını anlattı.

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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