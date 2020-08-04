Deprem anı Elazığ'da kameralara yansıdı
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Deprem anı Elazığ'da kameralara yansıdı

Malatya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı Elazığ'da güvenlik kameralarına yansıdı.

04.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:41

Malatya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı Elazığ'da güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üsttü Malatya'nın Pütürge ilçesi 5.2 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli hissedildi. Depremin en net anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralarda, bir avize dükkanında avizelerin sallanması ve çay ocağında oturan vatandaşların depremin olmasıyla birlikte koşarak dışarı çıktığı görüldü.

Çay ocağında çalıştığını belirten Orhan Ersöz, "Deprem oldu ve insanlar can havli ile kendilerini dışarı attılar. Çok korkutucuydu. Ocak ayında daha büyük ve yıkıcı bir deprem oldu. Bunun psikolojisini atamamıştık. İnşallah bir daha yaşamayız. Çok etkisinde kalıyoruz" dedi.

(Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

Deprem anı Elazığ'da kameralara yansıdı

Kaynak: İHA

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