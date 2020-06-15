Deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı
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Deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı

Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğünde meydana gelen ve Erzincan'da da hissedilen deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı.

Deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı
15.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:37

Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğünde meydana gelen ve Erzincan'da da hissedilen deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.51'de merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki sarsıntı Erzincan, Elazığ ve Erzurum'da da kuvvetli hissedildi.

Erzincan'da deprem anı canlı yayında stüdyoya yansıdı. Ert Şah TV'de "Günaydın Erzincan" programını sunan spiker Semih Peker, canlı yayında depremi hissetti. Duraksayan Peker, arkadaşlarına seslenerek, "Deprem oluyor. Evet deprem oluyor. Sakin olalım arkadaşlar. Evet programa ara veriyoruz" dedi. Yaşanan anlar canlı yayına yansıdı.

Öte yandan Erzincan AFAD'dan ekipler Karlıova'ya sevk edilerek Erzincan'ın Tercan ve Üzümlü ile köylerinde hasar tespit çalışmalarına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca bugün başlanılacağı belirtildi.

(Ahmet Akbuğa/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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