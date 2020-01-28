: Deprem anı bir iş yeri kamerasına böyle yansıdı

28.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:26

Manisa'da ki depremin Soma'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıması MANİSA - Merkez üssü Manisa Kırkağaç Oalan 5.1 şiddetindeki deprem anında yaşananlar Soma İlçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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