Depozito ne demek? Depozito anlamı ne?
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Depozito ne demek? Depozito anlamı ne?

Depozito ne demek? Depozito anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Depozito, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Depozito ne demek? Depozito anlamı ne? İşte, Depozito kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Depozito kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Depozito anlamı ne? Depozito ne demek?

DEPOZİTO NE DEMEK?

İtalyanca deposito:

1. isim, ekonomi Güvence akçesi.

2. isim Kabıyla birlikte satılan bir malın kabı için alınan ve kap geri getirildiğinde alıcıya verilen para.

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