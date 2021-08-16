Depozito ne demek? Depozito anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Depozito, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Depozito ne demek? Depozito anlamı ne? İşte, Depozito kelimesin anlamı!