“Depozito makinesi zorunluluğu yerli makine üreticisi için fırsat”
Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, 2021 yılından itibaren market ve AVM'lerde zorunlu olacak depozito toplama makinelerinin yerli makine üreticileri için de fırsat yaratacağını söyledi.
10 Aralık 2018 Pazartesi 06:03
Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, 2021 yılından itibaren market ve AVM'lerde zorunlu olacak depozito toplama makinelerinin yerli makine üreticileri için de fırsat yaratacağını söyledi.