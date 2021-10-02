DEPOYA UYGUNSUZ GIDA BASKINI

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin depo baskınında yaklaşık 7,5 ton güvenli olmayan gıda maddesine el konularak imha edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, Kepez ilçesinde bir depoda etiketsiz ve faturasız olarak insan sağlığı açısından güvenli olmayacak şekilde gıda üretimi ve satışının yapıldığı bilgisi alındı. Bu bilgi doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğü, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile belirlenen adresteki depoya yapılan operasyonda, 2 bin 732 kilo biber salçası, 1960 kilogram salatalık turşusu, 2 bin 270 kilogram domates salçası, 610 kilogram lahana turşusu olmak üzere yaklaşık 7,5 ton güvenli olmayan gıda maddesine piyasaya sürülmeden el konuldu. Gıda maddeleri imha işlemi gerçekleştirilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına verilen bilgi ve alınan talimat doğrultusunda şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.