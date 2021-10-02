DEPOYA UYGUNSUZ GIDA BASKINI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEPOYA UYGUNSUZ GIDA BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin depo baskınında yaklaşık 7,5 ton güvenli olmayan gıda maddesine el konularak imha edildi.

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin depo baskınında yaklaşık 7,5 ton güvenli olmayan gıda maddesine el konularak imha edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, Kepez ilçesinde bir depoda etiketsiz ve faturasız olarak insan sağlığı açısından güvenli olmayacak şekilde gıda üretimi ve satışının yapıldığı bilgisi alındı. Bu bilgi doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğü, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile belirlenen adresteki depoya yapılan operasyonda, 2 bin 732 kilo biber salçası, 1960 kilogram salatalık turşusu, 2 bin 270 kilogram domates salçası, 610 kilogram lahana turşusu olmak üzere yaklaşık 7,5 ton güvenli olmayan gıda maddesine piyasaya sürülmeden el konuldu. Gıda maddeleri imha işlemi gerçekleştirilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına verilen bilgi ve alınan talimat doğrultusunda şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.

DEPOYA UYGUNSUZ GIDA BASKINI

DEPOYA UYGUNSUZ GIDA BASKINI

DEPOYA UYGUNSUZ GIDA BASKINI

DEPOYA UYGUNSUZ GIDA BASKINI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Valilik 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı

Valilik "kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu" iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Angela Merkel Kazım Karabekir Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DEPOYA UYGUNSUZ GIDA BASKINI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 12:40:44. #1.11#