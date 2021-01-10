Depoya kaldırdığı makinelerini çalıştırıp, sesiyle ruhunu dinlendiriyor
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Depoya kaldırdığı makinelerini çalıştırıp, sesiyle ruhunu dinlendiriyor

10.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:47
Depoya kaldırdığı makinelerini çalıştırıp, sesiyle ruhunu dinlendiriyor

BURDUR'da uzun yıllar tarım makineleri imalatı yapan ve 2005 yılında ticari faaliyetine son veren Ahmet İldeş (73), daha önce kullandığı iş makinelerini deposunda muhafaza ediyor.

BURDUR'da uzun yıllar tarım makineleri imalatı yapan ve 2005 yılında ticari faaliyetine son veren Ahmet İldeş (73), daha önce kullandığı iş makinelerini deposunda muhafaza ediyor. Arkadaşları ile vakit geçirdiği yazıhanesinin alt katındaki depoda bulunan iş makinelerini zaman zaman çalıştırarak eski günleri yad eden İldeş, "Onların sesini dinlemek ruhumu dinlendiriyor" dedi.

Burdur'da uzun yıllar tarım makineleri imalatı yapan Ahmet İldeş, 2005 yılında ticari faaliyetine son verdi. İldeş iş yerinde kullandığı makineleri ise satmaya kıyamadığı için kendisine ait Ateşli Sanatlar Çarşısı'ndaki deposuna yerleştirdi. İldeş, "1961 yılında Ateşli Sanatlar Çarşısı'nda demir doğramacı çıraklığına başladım. 1969 yılında kendi iş yerimi açtım. İlk yaptığım iş Ulucami'nin pencere ve kapıları idi. Daha sonra demir doğramacılığı ve inşaat çelik iskeleleri imalatına başladım ve 1985 yılına kadar devam ettim. 7 yıl bir mobilya firmasına üretim yaptıktan sonra patoz imalatına başladım. Ürettiğimiz patozları Türkiye'nin her yerine pazarladım. 2005 yılında mesleği bıraktım" dedi.

'SESİNİ DİNLEMEK RUHUMU DİNLENDİRİYOR'İşi bıraktıktan sonra makine ve tezgahlarını satmaya kıyamadığını anlatan İldeş, "Makine ve tezgahlarımı buraya taşıdım. Çok kıymetli takım tezgahlarım var. Zaman zaman gelip makineleri çalıştırıyorum. Onların sesini dinlemek ruhumu dinlendiriyor" diye konuştu. Makinelerin içinde en kıymetlisinin çıraklığında kullandığı matkap olduğunu söyleyen İldeş, "Her gün buraya gelirim. Makineleri çalıştırırım. Sesini, sedasını dinlerim. Bakımı olacakların bakımını yaptırırım. Makinelerin sesi ruhumu okşuyor" diye konuştu.'TORUNUMA VERECEĞİM'Torunu Ahmet Can İldeş'in makine mühendisi olarak Ankara'da bir firmada çalıştığını anlatan İldeş, "Torunum kendini geliştirdikten sonra bu makine ve tezgahları ona vereceğim. Ankara Ostim'de ister bu makinelerle ister kendi branşında yapabileceği makinelerle takas ederek kendi işini kurmasını istiyorum" dedi.

Depoya kaldırdığı makinelerini çalıştırıp, sesiyle ruhunu dinlendiriyor
Depoya kaldırdığı makinelerini çalıştırıp, sesiyle ruhunu dinlendiriyor
Depoya kaldırdığı makinelerini çalıştırıp, sesiyle ruhunu dinlendiriyor
Depoya kaldırdığı makinelerini çalıştırıp, sesiyle ruhunu dinlendiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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