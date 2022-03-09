Depoya gizlenen 132 kilo eroini 'Ayzek' buldu - Haberler

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Depoya gizlenen 132 kilo eroini 'Ayzek' buldu

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Özkan - Güncel
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Depoya gizlenen 132 kilo eroini 'Ayzek' buldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir depoda yapılan aramada narkotik köpeği 'Ayzek', 132 kilo 300 gram eroin buldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir depoda yapılan aramada narkotik köpeği 'Ayzek', 132 kilo 300 gram eroin buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen bir depoya baskın yaptı. Narkotik köpeği 'Ayzek' ile yapılan aramada 132 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova, Narkotik, Eroin, Güncel, Haberler

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