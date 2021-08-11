Depoya girmeye çalıştı, kaçarken düşürdüğü eldivenleri delil oldu
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Depoya girmeye çalıştı, kaçarken düşürdüğü eldivenleri delil oldu

Depoya girmeye çalıştı, kaçarken düşürdüğü eldivenleri delil oldu
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, depo olarak kullanılan 3 katlı binaya girmeye çalışan maskeli ve eldivenli şüpheli, mahalleli ile polisin gelmesi üzerine kaçtı.

DİYARBAKIR'da, depo olarak kullanılan 3 katlı binaya girmeye çalışan maskeli ve eldivenli şüpheli, mahalleli ile polisin gelmesi üzerine kaçtı. Eldivenlerini düşüren şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için polis, çalışma başlattı. 

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Depo olarak kullanılan 3 katlı binanın önüne gelen kimliği belirsiz kişi, önce elektriği kesti. Bunun üzerine şüphelenip, sokağa çıkan mahalleli, kapının önünde maskeli ve eldivenli kişiyi görünce polise haber verdi. Adrese kısa sürede polis ekipleri sevk edilirken, şüpheli de kaçarak, izini kaybettirdi. Polis, olayın ardından depo sahibine telefonla ulaşarak, bölgeye çağırdı. Şüphelinin kaçarken düşürdüğü eldivenler ile dokunduğu alanlarda inceleme yapan ekipler, kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. 


Depoya girmeye çalıştı, kaçarken düşürdüğü eldivenleri delil oldu
Depoya girmeye çalıştı, kaçarken düşürdüğü eldivenleri delil oldu
Depoya girmeye çalıştı, kaçarken düşürdüğü eldivenleri delil oldu
Depoya girmeye çalıştı, kaçarken düşürdüğü eldivenleri delil oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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