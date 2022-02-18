Depoya Düşen Genç Kıl Payı Kurtuldu

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Görüntüler İstanbul'daki bir mağazadan. Telefonuyla meşgul olan bir genç, bodrum kattaki bir deponun açık olan kapağını fark etmeyerek boşluktan aşağı düşüyor. Gencin düşme anı depodaki güvenlik kameralarına da yansıdı. Depodaki kutuların üzerine düşen genç, şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

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