Deponun camını kırıp malzemeleri çaldılar

SİNOP (İHA) - Sinop'ta sabah dükkanını açmaya gelen esnaf, şoka uğradı. Esnafın depo olarak kullandığı alanın camını kıran hırsızlar değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

Sinop'ta Kent Meydanı Projesi kapsamında yıkılacak dükkanlardan olan kadın kuaförü işletmecisi Sezgin Küçük, sabah saatlerinde iş yerini açmak için dükkanına geldi. Baktığında dükkanının karşısındaki depo olarak kullandığı alanın camının kırılmış olduğunu gören Küçük, ilk kontrolünde depodan birkaç eşyasının çalınmış olduğunu fark etti.

Küçük, yaptığı konuşmada, "Birkaç gündür şehir dışındaydım. Bu sabah buraya geldiğimde camların kırık olduğunu gördüm. İçerde bir iki eşyam eksik. Klima yok, yeni almıştım ikinci el klimayı. İki tane oturma grubu yok, şu anda tespit edebildiğim onlar. Bir de makyaj malzemeleri vardı kolinin içinde, onlar yok. Burayı depo ve kurs alanı olarak kullanıyordum" dedi.

İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, bölgede güvenlik kamerası kayıtları olmamasından dolayı camın kırıldığı anın tespit edilmesi için çevrede incelemelere başladı. - SİNOP