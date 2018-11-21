Depolara Baskın Yapıldı, Soğan Fiyatları 30 Kuruş Düştü

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Bugün itibariyle tespit ettiğimiz 43 büyük deponun açıldığını gördük. Bir iki gün öncesine göre 20-30 kuruş civarında fiyatlarda bir düşüş var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı yetkililer, stok edilen depolardaki soğanların tespitiyle ilgili denetimler gerçekleştirdi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan denetimlere ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Korkmaz, Polatlı'nın soğan üretiminin üçte birini karşıladığını ve her yıl 500 bin ton civarında soğan üretildiğini belirtti. Türkiye'nin ortalama 1 buçuk milyon ton civarında soğan ihtiyacı olduğu bilgisini veren Korkmaz, son zamanlarda fiyatlarda meydana gelen artışa bağlı olarak bakanlığın denetimleri arttırdığını ifade etti. Soğan üretimi yapan 40'ın üzerindeki köyde denetim yapıldığını kaydeden Korkmaz, "Soğanı ucuz hasat döneminde alıp depolarda stok yapılmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Daha önce yapılan denetimlerde depoların bir kısmı kapalıydı, bugün itibariyle tespit ettiğimiz 43 büyük deponun açıldığını gördük. Bugün itibariyle hallere soğan sevkiyatı başladı ve soğan fiyatlarında düşüş başladı. Bir iki gün öncesine göre 20 - 30 kuruş civarında fiyatlarda bir düşüş var. Ürünlerin maliyetlerini ve depolara giriş fiyatlarını da bakanlık olarak takip ediyoruz. Soğanın olması gereken fiyatın üzerinde olduğunu biliyoruz. Bunu yapan belli tüccarlar soğanı depolayıp fiyatı yükseltme çabası içerisindeler, işbirliği içerisinde bununla ilgili gerekli mücadeleyi veriyoruz ve soğan üretimi yapılan tüm köylerde denetim devam ediyor" diye konuştu.

Korkmaz soğan üretiminde bir arz açığı olmadığını vurguladı. - ANKARA