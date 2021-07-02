İzmir'deki kaçak tütün ve makaron operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Buca ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda boş ve dolu makaron ile kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Buca ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda boş ve dolu makaron ile kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buca ve Seferihisar ilçelerindeki depo ve 1 kamyonda kaçak makaron bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce depo ve kamyonda yapılan aramalarda, 103 bin 680 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 3 milyon 530 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 966 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 118 paket bandrolsüz nargile tütünü, 65 kilogram kıyılmış açık tütün, 22 bin bandrolsüz sigara sarma kağıdı ve 86 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör