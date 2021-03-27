Depodan kablo çalan hırsızlar yakalandı
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Depodan kablo çalan hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Depodan kablo çalan hırsızlar yakalandı

Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesi'nde İl Göç İdaresine ait depodan haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan şahıslar yakalandı.

Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesi'nde İl Göç İdaresine ait depodan haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cevdetiye Beldesi'nde bulunan İl Göç İdaresine ait depodan haberleşme ve enerji nakil kabloları çalındı. Hırsızlık olayını fark eden çalışanlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen JASAT ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda hırsızların bulunması için çalışma başlattı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığının destek verdiği operasyonda kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri A.İ. ve H.İ. isimli şahıslar yakalandı.

Çalınan haberleşme ve enerji nakil kabloları İl Göç İdaresine teslim edilirken jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Depodan kablo çalan hırsızlar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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