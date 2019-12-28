: Depodan 2 liraya alınan elma markette 7 liraya satılıyor

28.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:40

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bu yıl elmada rekoltenin beklentilerin üzerinde olmasına rağmen, bu ürünün soğuk hava deposunda 2 liraya alınmasına rağmen market ya da pazarda 7 liraya kadar satıldığını söyledi.

Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaman'da eylül ayında başlayan elma hasadında sona gelindiğini belirterek, Karaman'da 210 bin dekar alanda 12 milyon elma ağacı bulunduğunu dile getirdi.

"Bu yıl 550 bin tona yakın bir rekolte oldu. Karaman elma üretiminde ikinci, ağaç sayısı bakımından da birinci durumda. Bu sene verimden memnunuz." diye konuşan Bayram, hem Karaman'da hem de elma üretiminin yapıldığı diğer kentlerdeki sıkıntının pazarlama sorunu olduğunu savundu.

Pazarlama sorunun ortadan kalmasının ardından üretici ve tüketicinin yüzünü güleceğini anlatan Bayram, "Örneğin soğuk hava deposundan tüccarın 2 liraya aldığı bir elma kalitesine göre marketlerde ve pazarlarda 7 liraya kadar satılabilmektedir. Bu durumdan ne üretici ne de tüketici memnun. Aradaki fiyat farkının kontrol altına alınması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlığı için herkes günde en az bir elma tüketmeli"

Elmanın insan sağlığı için yararlı bir meyve olduğunu aktaran Bayram, "Eskiden gariban insanlar en çok elma tüketir, herkes elmaya istediği şekilde ulaşabilirdi. Şimdi elmanın üretici için bir değeri yok fakat tüketici için ulaşması muzdan, portakaldan daha zor bir meyve. İnsanların elmanın lezzetini unutmaması lazım. Çünkü herkes günde en az bir elma tüketmeli sağlığı için." ifadelerini kullandı.

Karaman Ticaret Borsası Başkanı Ekrem Çavaş ise Karaman'daki soğuk hava depolarının kapasitesinin 160 bin ton olduğunu söyleyerek, soğuk havadan çıkarılan elmaların çoğunluğun ihraç edildiğini bunun da yurt içindeki fiyatları yukarı çektiğini vurguladı.

Çavaş, elmanın Hindistan başta olmak üzere 12-13 ülkeye ihracatının yapıldığına dikkati çekerek, "100 bin tona yakın Karaman elmasının dünya sofralarını süslediğini söyleyebiliriz." dedi.

Elmaya ihracat teşviği verilsin

Elmanın depoda kaldığı gün maliyetinin artacağının altını çizen Çavaş, "Bu da hem ürününü depoya koyan üreticiyi hem de işletmeciyi zor durumda bırakıyor. Geçmişte soğuk havalarda elma kaldığında mart nisan aylarında elmaya bir ihracat teşviki verilirdi. Biz bunun şimdi yapılmasını istiyoruz. Bu teşvik verilirse ürünümüzün dünya piyasasında rekabeti daha kolay olur. Bundan üreticimiz memnun olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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