Depodaki trafoya gizlenmiş 50 kilo esrar ele geçti
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Depodaki trafoya gizlenmiş 50 kilo esrar ele geçti

11.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:27
Depodaki trafoya gizlenmiş 50 kilo esrar ele geçti

ANTALYA'da bir depoya düzenlenen baskında trafo içine gizlenmiş 50 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ANTALYA'da bir depoya düzenlenen baskında trafo içine gizlenmiş 50 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi. Depodaki trafo içinde yapılan aramada, 75 paket halinde 50 kilo 756 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. M.G. ve M.Ç. adlı iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.


Depodaki trafoya gizlenmiş 50 kilo esrar ele geçti
Depodaki trafoya gizlenmiş 50 kilo esrar ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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